Пушков заявил о применении нового страшного оружия массового поражения

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные электронные устройства. Сенатор Алексей Пушков заявил, что они стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.
По мнению политика, окружающая среда современных людей быстро ухудшается из-за действий тех, кто разрабатывает новые виды оружия для уничтожения себе подобных.
Ранее стало известно, что на Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Депутат ГД ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
Помимо этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира.
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«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — поделился сенатор.
По мнению политика, окружающая среда современных людей быстро ухудшается из-за действий тех, кто разрабатывает новые виды оружия для уничтожения себе подобных.
Ранее стало известно, что на Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Депутат ГД ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
Помимо этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира.
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Дарья Осипова