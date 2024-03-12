MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot

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Американская позиция по ограничению помощи Киеву не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией ЗРК Patriot производства США в ДНР. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Отмечается, что заморозка США дальнейших поставок вооружения с конца декабря практически не оставляет Украине шансов для восполнения запасов утерянных Patriot или боеприпасов, которые были израсходованы оставшимися системами.
В статье уточняется, что Соединённые Штаты сами столкнулись с дефицитом вооружения после атак на американские базы на Ближнем Востоке, которые произошли в конце прошлого года.
Также журналисты написали, что для российской армии практически не осталось преград в условиях ослабления украинской ПВО. Это позволяет ВС РФ успешно проводить свои операции.
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В статье уточняется, что Соединённые Штаты сами столкнулись с дефицитом вооружения после атак на американские базы на Ближнем Востоке, которые произошли в конце прошлого года.
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Анастасия Чинкова