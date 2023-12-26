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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны очень легко могут расправиться с теми, у кого нет устойчивых национальных интересов.
«Запад прекрасно понимает, что с лёгкостью расправляется с теми <...> за кем нет исторической правды, у кого не находится сил на противодействие», — пояснила в беседе RT Захарова.
Сербия же, по её мнению, напротив, является одним из тех государств, которое готово отстаивать свои национальные интересы и помнит свою историю. Именно это и придаёт силы сербскому народу сопротивляться различным угрозам.
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