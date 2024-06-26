Стали известны последние слова пассажирки рухнувшей с парковки машины

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Незадолго до крушения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре и гибели всех пассажиров Екатерина Корнилова опубликовала опрос и записала аудиосообщение. Их содержание раскрыл Telegram-канал Mash.
«Если б день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя», — сказала Корнилова в голосовом сообщении.
В то же время женщина опубликовала опрос на предмет того, как бы вы хотели провести последний день в своей жизни. Она указала, что хотела бы провести этот день с любимыми людьми.
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Муж женщины узнал о ее гибели из новостей. У пары был общий ребенок, который находился в машине в момент аварии, он скончался на месте.
Стало известно, что Корнилова встречалась с водителем машины Рафаэлем Аракельяном. Она находилась на четвертом месяце беременности, но от кого именно — не уточняется.
Следствие сообщает, что машина намеренно вылетела с третьего этажа парковки ТЦ, поскольку тормозного пути на месте происшествия обнаружено не было. Возможной причиной убийства следователи считают возникшую ссору, сообщили в пресс-службе ведомства региона.
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