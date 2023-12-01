Захарова: «Западная идеология низвела человека до самого дна»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался.
«На Западе начали извращать всё то, что являлось нашими общими основами. <…> Запад сам начал предавать во многом им же созданные нормы. В последние десятилетия он не столько отказывается от них, сколько извращает. Так, есть понимание того, что такое права человека, но до какого абсурда это понятие дошло на Западе. Западная идеология низвела человека до самого дна. Можно из человека делать что угодно и низводить его до уровня даже не животного, а чего-то совершенно неподобающего», — поделилась в беседе с «Царьградом» Захарова.
Ранее Мария Захарова заявляла, что именно политика США способствовала усложнению ситуации в мире, в частности в палестино-израильском конфликте. В беседе с RT она отметила, что необходима реализация определённых мер международной безопасности, в том числе резолюции Совета Безопасности о прекращении конфликта.
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