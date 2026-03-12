«Я вас предупреждал»: Главу Минприроды Беларуси отправили в СИЗО
Лукашенко: Главу Минприроды Беларуси отправили в СИЗО за взятку
Главу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка задержали по делу о взятке, он сейчас находится в СИЗО.
Об этом на совещании, посвящённом мерам по предотвращению необоснованного и недобросовестного посредничества, заявил президент Александр Лукашенко. Информацию передаёт БелТА.
По словам белорусского лидера, у правоохранительных органов достаточно ресурсов, чтобы выявлять такие преступления. Он также подчеркнул, что подобные факты невозможно надёжно скрыть, даже если кому-то кажется, что это удалось.
«Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно», — сказал глава государства.
