«Я вас предупреждал»: Главу Минприроды Беларуси отправили в СИЗО

12 марта 2026, 16:35

Лукашенко: Главу Минприроды Беларуси отправили в СИЗО за взятку

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Главу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка задержали по делу о взятке, он сейчас находится в СИЗО.





Об этом на совещании, посвящённом мерам по предотвращению необоснованного и недобросовестного посредничества, заявил президент Александр Лукашенко. Информацию передаёт БелТА.



По словам белорусского лидера, у правоохранительных органов достаточно ресурсов, чтобы выявлять такие преступления. Он также подчеркнул, что подобные факты невозможно надёжно скрыть, даже если кому-то кажется, что это удалось.





«Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно», — сказал глава государства.