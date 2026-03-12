Иран попросил у России гуманитарную помощь, сообщили в МИД
Иран запросил у дружественных стран, в том числе у России, гуманитарную поддержку. Сейчас прорабатывается организация ее доставки, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, из‑за разрушения большого числа больниц и станций скорой помощи, а также из‑за значительного количества пострадавших, включая женщин и детей, Тегеран обратился с просьбой о поставках медикаментов. Захарова уточнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина в России уже организуют отправку соответствующей гуманитарной помощи иранскому народу.
Ранее сенатор Константин Косачев отмечал, что решение России воздержаться при голосовании в Совбезе ООН по резолюции по Ирану стало выбором между плохим и очень плохим. Он подчеркивал, что для Москвы важными партнерами остаются и Иран, и страны Персидского залива.
Кроме того, стало известно, что война в Иране станет началом конца доминирования США.
