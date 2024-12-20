Песков: стоит говорить о кавычках в высказывании президента РФ про дуэль «Орешником»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера государства Владимира Путина, который предложил провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем западных ПВО, установленных на Украине.
Дмитрий Песков обращает внимание, что «очень важно говорить о кавычках в высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали».
Дмитрий Песков подчеркнул, что «хорошо известна» позиция РФ по ударам дальнобойным оружием Запада по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что подобные удары по территории РФ уже наносились. Владимир Путин передавал, что ответные действия будут каждый раз, добавил Дмитрий Песков.
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«Это же не его была инициатива. Его попросили объяснить возможно уязвимость и поэтому президент как он обычно делает достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее», — подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации.
Дмитрий Песков подчеркнул, что «хорошо известна» позиция РФ по ударам дальнобойным оружием Запада по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что подобные удары по территории РФ уже наносились. Владимир Путин передавал, что ответные действия будут каждый раз, добавил Дмитрий Песков.
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Ольга Енгалычева