Захарова заявила, что Европа «профукала» собственный континент
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступила с резкой критикой в адрес европейских стран. По её словам, Европа «профукала» собственный континент, фактически утратив над ним контроль, в том числе над своим будущим.
Захарова отметила, что сейчас уже народы Азии, Африки и Латинской Америки рассказывают западноевропейцам, как им можно было бы урегулировать ситуацию у себя дома. Она подчеркнула, что роль Европы в глобальной политике стремительно снижается, и это результат долгосрочной политической и идеологической близорукости.
Контекстом для этих заявлений стала реакция на слова президента Финляндии, который ранее высказался против концепции многополярности, предпочитая ей «многосторонность» в международных отношениях. Захарова в ответ подчеркнула, что подобный подход не отражает реального положения дел в мире, где центр политического и экономического влияния всё активнее смещается за пределы Запада.
