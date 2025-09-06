Захарова заявила, что Европа «профукала» собственный континент

06 сентября 2025, 11:47

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступила с резкой критикой в адрес европейских стран. По её словам, Европа «профукала» собственный континент, фактически утратив над ним контроль, в том числе над своим будущим.