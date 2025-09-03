Захарова: Киев становится для англосаксов донором металлов, почв и органов

03 сентября 2025, 12:54

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Украина постепенно становится для Великобритании донором редкоземельных металлов, почв и органов. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).





Она отметила, что Великобритания воспринимает Украину в качестве очередного источника для обогащения.





«Лондон рассматривает Украину как свою будущую или нынешнюю кормушку, как возможность получать задаром... природные ресурсы... отношение как практически к своей колонии», — сказала Захарова в разговоре с RT.