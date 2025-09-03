Захарова: Киев становится для англосаксов донором металлов, почв и органов
Украина постепенно становится для Великобритании донором редкоземельных металлов, почв и органов. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
Она отметила, что Великобритания воспринимает Украину в качестве очередного источника для обогащения.
«Лондон рассматривает Украину как свою будущую или нынешнюю кормушку, как возможность получать задаром... природные ресурсы... отношение как практически к своей колонии», — сказала Захарова в разговоре с RT.
Представитель МИД РФ напомнила, что ещё в 2022 году на Украине на законодательном уровне минимизировали требования к изъятию органов для трансплантации.
Захарова уверена, что история с ростом торговли органами во время балканских войн по заказу Запада повторяется сейчас на Украине.
На сегодняшний день, по её словам, Украина стала для англосаксов донором редкоземельных металлов, почв и органов.