Захарова заявила, что Лондон недоволен перспективой решения украинского кризиса
В Москве раскритиковали санкции Великобритании против киргизских лиц
Великобритания ввела новые санкции против ряда физических и юридических лиц, в том числе из Киргизии. Как сообщается на сайте МИД России, официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала эти шаги.
По словам Захаровой, данные действия Лондона, по мнению Москвы, подрывают усилия по поиску дипломатических решений в отношении Украины.
«Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону — де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности», — сообщила Мария.Захарова отметила, что санкции введены без предоставления конкретных доказательств и наносят ущерб международным экономическим связям. В заявлении отмечается, что новые ограничительные меры, затронувшие киргизские субъекты, расцениваются российской стороной как неспособность Великобритании вести равноправный диалог.