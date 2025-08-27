27 августа 2025, 21:34

В Москве раскритиковали санкции Великобритании против киргизских лиц

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Великобритания ввела новые санкции против ряда физических и юридических лиц, в том числе из Киргизии. Как сообщается на сайте МИД России, официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала эти шаги.





По словам Захаровой, данные действия Лондона, по мнению Москвы, подрывают усилия по поиску дипломатических решений в отношении Украины.

«Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону — де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности», — сообщила Мария.

