Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии

Евросоюз со свойственным ему раболепием перед США выразил «обеспокоенность» в связи с визитом Путина в Монголию из-за ратифицированного страной статута Международного Уголовного Суда (МУС). Чего европейских юристов следует опасаться, так это того, что кто-то попытается исполнить выписанный ими ордер на арест российского президента.