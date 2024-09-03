Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение Захарова высказала на международном форуме «Лидеры Евразии». По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.
По ее словам, она никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка. Представитель МИД РФ отметила, что существовали нацисты, которые утверждали, что нельзя использовать определённый шрифт и что газеты следует издавать с заглавными буквами определённого вида.
Она также упомянула, что на Украине говорили о необходимости минимизации русского языка и изменении системы образования.
Она отметила, что такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, нападавшее на человечество.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.
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«Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна», — сказала официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, она никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка. Представитель МИД РФ отметила, что существовали нацисты, которые утверждали, что нельзя использовать определённый шрифт и что газеты следует издавать с заглавными буквами определённого вида.
Она также упомянула, что на Украине говорили о необходимости минимизации русского языка и изменении системы образования.
«Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: «Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский». Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — пояснила Захарова.
Она отметила, что такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, нападавшее на человечество.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.
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Дарья Осипова