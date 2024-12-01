Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского.
Так Захарова прокомментировала заявление советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что Киев должен сам решить, признает ли он потерю территории в рамках мирных переговоров.
Ранее Джейк Салливан также рассказал о планах президента США Джо Байдена в отношении Украины. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.
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«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтонуна умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», – заявила она.
Ранее Джейк Салливан также рассказал о планах президента США Джо Байдена в отношении Украины. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.
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Александр Климов