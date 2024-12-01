Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США

Казахстан довел до западных государств, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным интересам, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным зампремьера республики Серик Жумангарин. Он отметил, что республика не станет страной для обхода ограничительных мер.