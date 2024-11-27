Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Россия будет отвечать как зеркально, так и асимметрично в ответ на развертывание Западом своих вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат выразила надежду на то, что после пуска «Орешника» «никаких сомнений о потенциале России у Запада не осталось».
Ранее Захарова заявила, что западные страны хотели исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Ранее Захарова заявила, что западные страны хотели исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова