TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»

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Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).
Согласно информации издания, РФ доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его задействовать. Авторы материала также подчеркнули, что запуск оказался впечатляющим и успешным, так как ракета достигла цели.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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