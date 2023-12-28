Захарова заявила о предложении США России о продаже недвижимости

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США периодически предлагают России продать её собственность, которую ранее конфисковали на территории Штатов.
«Что касается Нью-Йорка, то там просто повесили замок на забор, всё это снабдили какими-то надписями, что нельзя проходить, и не пускают. <…> опасность в том, что они не пускают даже инженеров, которые должны были бы просто проверить сохранность здания», — прокомментировала в беседе с RT Захарова.
Ранее политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия находится на грани разрыва дипотношений с США из-за намерения Штатов передать активы РФ в пользу Украины.
«Проблема в том, что нет больше никакого протокола. Он кончился месте с попыткой США создать однополярный мир. США сочли, что только они могут устанавливать правила для всех. Причём такие, какие им наиболее удобны. И тогда, когда им захочется», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.Читайте также:
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