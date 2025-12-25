Захарова заявила о прогрессе в переговорах России и США по Украине
В переговорах между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине наблюдается постепенное продвижение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В беседе с «Лентой.ру» дипломат сказала, что диалог между Москвой и Вашингтоном развивается медленно, однако движение вперед есть. Захарова подчеркнула, что речь идет именно о переговорном процессе с Соединенными Штатами, который продолжается несмотря на сложную международную обстановку.
При этом представитель МИД отметила, что переговоры проходят в условиях внешнего давления. По ее словам, ряд западноевропейских стран предпринимает попытки помешать усилиям России и США, направленным на поиск мирного решения конфликта.
Читайте также: