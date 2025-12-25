В России отвергли возможность окончания конфликта на Украине за 90 дней
Политолог Маркелов: конфликт на Украине продлится дольше 90 дней
Политолог Сергей Маркелов опроверг прогноз американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера о завершении конфликта на Украине за 90 дней.
В беседе с «Газетой.Ru» Маркелов заявил, что боевые действия продлятся дольше и не завершатся даже к 2026 году.
«Есть ключевые параметры, которые на сегодня не прорабатываются от слова совсем. Это в первую очередь вопрос о территории Донбасса. Именно потому, что украинская сторона предпочитает не касаться самого больного, переговорный процесс идёт так долго» — сказал эксперт.Политолог отметил, что в Вашингтоне начали осознавать невозможность быстрого решения. На это, по его мнению, указывает более сдержанная риторика Дональда Трампа. Маркелов пояснил, что публичные сроки часто выступают как политтехнологический приём, который привязывает политические цели к естественному ходу событий.