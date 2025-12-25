В России отвергли возможность окончания конфликта на Украине за 90 дней

25 декабря 2025, 15:30

Политолог Маркелов: конфликт на Украине продлится дольше 90 дней

Фото: Istock/IherPhoto

Политолог Сергей Маркелов опроверг прогноз американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера о завершении конфликта на Украине за 90 дней.





В беседе с «Газетой.Ru» Маркелов заявил, что боевые действия продлятся дольше и не завершатся даже к 2026 году.

«Есть ключевые параметры, которые на сегодня не прорабатываются от слова совсем. Это в первую очередь вопрос о территории Донбасса. Именно потому, что украинская сторона предпочитает не касаться самого больного, переговорный процесс идёт так долго» — сказал эксперт.