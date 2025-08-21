Захарова заявила о росте числа европейцев и других иностранцев, желающих переехать в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольства и консульства страны регулярно получают обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Россию. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
Захарова отметила, что Министерство иностранных дел активно участвует в реализации указа президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки тем, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Отмечается, что российские посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией.
По словам Захаровой, только за последний год необходимые документы для переезда получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и ряда других стран.
Таким образом, Россия продолжает оставаться привлекательной для многих иностранцев, которые хотят жить и работать в стране, разделяющей их ценности.
Читайте также: