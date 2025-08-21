Захарова заявила о росте числа европейцев и других иностранцев, желающих переехать в Россию

21 августа 2025, 12:28

Захарова: многие европейцы и другие иностранцы желают переехать в Россию

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольства и консульства страны регулярно получают обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Россию. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.