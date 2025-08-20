Захарова: карта Украины в Белом доме была оплеухой для Зеленского

20 августа 2025, 14:34

Захарова охарактеризовала карту Украины в Белом доме как оплеуху для Зеленского

официальный представитель МИД России Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала карту Украины, размещённую в Овальном кабинете Белого дома во время визита Владимира Зеленского. В эфире радио Sputnik дипломат охарактеризовала её как «мощную оплеуху», призванную «привести в чувство» украинского лидера.





Ранее BBC обратила внимание, что на карте около 20% территории было выделено розовым цветом, что, по мнению корпорации, стало холодным напоминанием для украинской делегации о текущем положении после почти четырёх лет войны. Издание также предположило, что визуальный акцент мог быть использован для усиления давления на Зеленского с целью склонить его к территориальным уступкам в обмен на мир в ходе закрытых переговоров.



«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство всех тех, кто несколько лет <…> талдычил по поводу поля боя, где всё должно решиться, не понимая, о чем они говорят. <…> Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского», — отметила Захарова.