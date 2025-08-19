«Тогда наркотики поразили не весь его мозг»: Захарова высказалась о Зеленском 11-летней давности

19 августа 2025, 17:20

Захарова о Зеленском в 2014 году: тогда наркотики поразили не весь его мозг

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила слова Владимира Зеленского 11-летней давности. По словам дипломата, тогда наркотики не поразили весь его мозг.





Такое заявление Захарова объяснила тем, что в 2014 году Зеленский говорил о важности русского языка и утверждал, что не собирается идти в политику. На тот момент глава киевского режима считал, что Украине необходим мудрый и серьезный лидер.





«В далеком, как можно судить по интернету, 2014 году, он рассказывает о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что «недостоин» и «не настолько мудр», чтобы «занимать такую должность», что Украина «заслуживает серьёзную кандидатуру». Возможно, тогда наркотики поразили не всю кору его головного мозга, и он хоть как-то соображал, отдавая себе отчёт, что управлять страной клоун не может», — пишет Захарова в своем telegram-канале.