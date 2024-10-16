Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если жители Молдавии проголосуют за вступление в ЕС, то их ждёт судьба обслуги.
«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества себе обслуживающий персонал», — приводит RT соответствующий комментарий Захаровой в эфире Радио Sputnik.
До этого Мария Захарова обвинила США в возрастании конфликтной обстановки на Корейском полуострове.
«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Захаровой.
Ранее Мария Захарова отреагировала на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.
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Мелисса Тимофеева