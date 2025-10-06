Захарова высмеяла обвинения Мерца о якобы связи РФ с БПЛА в Германии

06 октября 2025, 00:34

Захарова высмеяла обвинения Мерца в сторону РФ о якобы связи с БПЛА в Германии

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы причастности РФ к появлению беспилотников в небе над ФРГ. Своим мнением она поделилась с «Известиями».





Захарова напомнила, что немецкие власти до сих пор не разобрались в обстоятельствах подрыва газопроводов «Северный поток», но уже делают поспешные выводы относительно новой ситуации.



Напомним, что подрыв ниток газопровода «Северный поток» произошел еще в конце сентября 2022 года.





«В Берлине еще с «потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — иронично отметила в беседе с «Известиями» Захарова.