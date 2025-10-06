Захарова высмеяла обвинения Мерца о якобы связи РФ с БПЛА в Германии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы причастности РФ к появлению беспилотников в небе над ФРГ. Своим мнением она поделилась с «Известиями».
Захарова напомнила, что немецкие власти до сих пор не разобрались в обстоятельствах подрыва газопроводов «Северный поток», но уже делают поспешные выводы относительно новой ситуации.
Напомним, что подрыв ниток газопровода «Северный поток» произошел еще в конце сентября 2022 года.
Подрыв «Северных потоков» назвали в Германии террором
«В Берлине еще с «потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — иронично отметила в беседе с «Известиями» Захарова.4 октября газета Bild писала, что полиция Германии не смогла установить происхождение БПЛА, замеченных над аэропортом Мюнхена в ночь на субботу.
Позднее немецкие правоохранительные органы задержали 41‑летнего гражданина Хорватии по подозрению в управлении беспилотником вблизи аэропорта Франкфурт‑на‑Майне.