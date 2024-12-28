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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слушать Владимира Зеленского опасно, так как он ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики. Об этом политик сказала в своем интервью для RT.
«Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков», — заявила Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский употребляет наркотические вещества на протяжении долгого времени. В связи с этим он становится опасен из-за власти и своих амбиций. При этом Зеленский постоянно делает заявления, противоречащие его прошлым высказываниям.
Также Захарова высказалась о статусе Зеленского на Украине. Дело в том, что срок его президентских полномочий истек еще в мае, в связи с чем в стране не могут описать его юридическое состояние. Захарова уточнила, что Зеленский уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий. Даже внутри самой Украины ведутся дебаты о том, как оценивать его статус.
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Иван Мусатов