Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

В Белом доме заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно проводить с согласия Владимира Зеленского. Об этом рассказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Администрации США Джон Кирби.