Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

Фото: iStock/lucky-photographer
В Белом доме заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно проводить с согласия Владимира Зеленского. Об этом рассказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Администрации США Джон Кирби.
«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — цитирует Кирби ТАСС.
Свой комментарий Кирби дал на вопрос готовности Словакии предоставить площадку для проведения переговоров. В Администрации США отметили, что пока Зеленский не готов к урегулированию конфликта, поэтому Белый дом будет следить за тем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы.
Также Кирби подчеркнул, что страна, которая хочет стать участником урегулирования конфликта на Украине, должна полностью поддерживать Зеленского.
Читайте также:
Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны
Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации
Иван Мусатов