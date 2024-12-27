Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом глава Германии высказался в интервью новостному порталу t-online.
«Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — заявил Шольц.Также глава Германии выступил с критикой кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Последний изначально выступал за поставки Taurus Киеву, а после счел данный вариант ненужным. Но уже в октябре Мерц выставил своеобразный ультиматум о поставках. Такой подход Шольц назвал опасным зигзагообразным курсом.
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