Захарова: Россия отвергает обвинения США о вмешательстве в выборы

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)
Соединённые Штаты Америки вновь «заводят свою шарманку», что в их выборы якобы вмешивается Российская Федерация, а теперь и остальные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США», — высказалась Захарова во время 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».Мария Захарова отметила, что американские коллеги «заводят свою шарманку», обвиняя всех подряд во вмешательстве в выборы, которые сейчас проходят в США. Выяснилось, что американские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и ряд иных стран, что они «якобы распространяют ложь об американских выборах «якобы распространяют ложь об американских выборах»
Представитель МИД России уверена, что если послушать американских кандидатов в президенты и то, как они обвиняют друг друга во вранье, то «другим странам здесь уже делать нечего».
Читайте также:
Захарова призвала МВД Эстонии не лезть в дела Эстонской православной церкви
Захарова о вступлении чехов в ВСУ: Президенту Чехии не нужны свои граждане
«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ
Ольга Енгалычева