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Документ о гибели Украины был на столе действующего президента США Джо Байдена еще до начала СВО. Об этом рассказал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в разговоре с «24 каналом».
«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — рассказал бывший министр иностранных дел республики.Он пояснил, что видел папку за пару дней до начала боевых действий во время рабочей поездки в США.
Ранее Кулеба рассказывал, реально ли было предотвратить украинский конфликт. В своем комментарии он обвинил западных партнеров Украины.
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