В Харькове прогремели взрывы

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В Харькове прозвучало несколько взрывов. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Харьковской областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее в Верховной Раде заявили, что закон о мобилизации на Украине будет рассмотрен в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак