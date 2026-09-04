Силы ПВО Минобороны отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы

04 сентября 2026, 00:29

Собянин: Силы ПВО Минобороны уничтожили десять БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.