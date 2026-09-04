Силы ПВО Минобороны отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы
Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что средства ПВО уничтожили десять беспилотников. Информация появилась в 00:09 по московскому времени. Собянин добавил, что в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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