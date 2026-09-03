Россиянина засыпало зерном на ферме
В Саратовской области рабочего засыпало зерном во время разгрузки
В Саратовской области рабочего засыпало зерном. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
3 сентября в одном из фермерских хозяйств произошёл несчастный случай. Мужчина, занимавшийся разгрузкой грузовика, попал под завал зерна. Несмотря на все усилия спасателей, ему не удалось помочь.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. В настоящее время идёт расследование для выяснения всех деталей инцидента.
Ранее сообщалось, что сброшенная с высоты бутылка воды чуть не убила малыша в подмосковных Люберцах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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