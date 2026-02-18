Залужный: контрнаступление Украины не получилось из-за Зеленского и чиновников

18 февраля 2026, 15:03

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года провалилось из-за нехватки ресурсов. В интервью Associated Press он отметил, что для успеха требовалась «большая концентрация сил» в районе Запорожья, однако войска были рассредоточены, что снизило их ударную мощь.