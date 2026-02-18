Залужный: контрнаступление Украины не получилось из-за Зеленского и чиновников
Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года провалилось из-за нехватки ресурсов. В интервью Associated Press он отметил, что для успеха требовалась «большая концентрация сил» в районе Запорожья, однако войска были рассредоточены, что снизило их ударную мощь.
По словам Залужного, у него нередко возникали разногласия с Владимиром Зеленским по вопросам стратегии. Он утверждает, что критическая точка в отношениях наступила в конце 2022 года после обысков СБУ в его офисе. Экс-главком назвал произошедшее «актом устрашения» и заявил, что не верит в случайность проведения следственных действий по адресу, где располагался командный центр ВСУ.
Залужный также подчеркнул, что после своего отстранения не участвует в принятии военных решений. При этом он отметил, что их последующие встречи с Зеленским проходили в «абсолютно дружеском» формате.
