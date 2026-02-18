В Женеве возобновились переговоры России, Украины и США
В Женеве начался второй день переговоров России, Украины и США. Встречи проходят в закрытом формате без доступа прессы.
Накануне обсуждение украинского кризиса в трёхстороннем формате продолжалось около шести часов. По информации источников, переговоры были напряжёнными. После их завершения украинская делегация провела дополнительные консультации с партнёрами из ЕС и США.
Ранее стало известно, что американские власти проработали сценарий снятия антироссийских санкций. Работа над этим началась еще прошлым летом.
