В Женеве возобновились переговоры России, Украины и США

Фото: iStock/wildpixel

В Женеве начался второй день переговоров России, Украины и США. Встречи проходят в закрытом формате без доступа прессы.



Накануне обсуждение украинского кризиса в трёхстороннем формате продолжалось около шести часов. По информации источников, переговоры были напряжёнными. После их завершения украинская делегация провела дополнительные консультации с партнёрами из ЕС и США.

Ранее стало известно, что американские власти проработали сценарий снятия антироссийских санкций. Работа над этим началась еще прошлым летом.

Иван Мусатов

