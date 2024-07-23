Офицер раскрыл роль женщин в рядах ВСУ

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Женщины-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за небом на постах противовоздушной обороны (ПВО) под Харьковом, рассказал украинский военный с позывным «Гамбит», передает РИА Новости.
«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», – отметил Гамбит.
Собеседник отметил, что подразделения боевой радиоэлектронной разведки (РЭР) военной группировки «Север» не встречали женщин на линии соприкосновения.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских войск в направлении города Волчанск Харьковской области в результате ночного удара по вокзалу, где располагались украинские войска.
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Александр Климов