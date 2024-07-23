Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова