В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников

Фото: iStock/e-crow
Системы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, было уничтожено более 15 беспилотников, но ни один объект в городе не пострадал.
21 июля губернатор Севастополя предупредил жителей города о ракетной опасности.
Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Читайте также:
В Севастополе объявили ракетную опасность
ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
21 июля губернатор Севастополя предупредил жителей города о ракетной опасности.
Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Читайте также:
В Севастополе объявили ракетную опасность
ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
Александр Климов