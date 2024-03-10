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Залужного назначили послом в Британии, нарушив дипломатические нормы

«Зеркало недели»: Назначение Залужного послом в Лондоне прошло с нарушениями
10 марта 2024, 06:21

Назначение бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании вызвало нарушение дипломатических норм, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — сообщает автор статьи (цитата по РИА Новости), подчеркивая, что этот факт нарушает всю сложившуюся дипломатическую этику.

Запрос был направлен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, однако его нельзя считать полностью виновным в нарушении.

Единственным мотивом такого поведения мог служить страх президента Владимира Зеленского, что Залужный передумает и откажется от назначения. Как подчеркивает автор, Ээс-главком ВСУ в роли посла считается бессмысленным решением, так как он не сможет хорошо выполнять свои обязанности.

После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Залужный ранее сам писал заявление об увольнении из армии, так как знал, что «ему ничем не дадут командовать». По данным источников, бумага несколько недель пролежала на столе министра обороны Украины Рустема Умерова, пока Зеленский не уволил главкома ВСУ.

Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника.

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#валерий залужный
#нарушения
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The Times: Борис Джонсон провел тайную встречу по Украине с Николасом Мадуро
10 марта 2024, 05:11

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале 2024 года совершил тайный визит в Венесуэлу, где провёл переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Об этом 10 марта написала газета The Times, отметившая, что политики среди прочего обсудили конфликт на Украине.
Несмотря на то, что Джонсон пробыл в Венесуэле менее суток, они с Мадуро затронули тему опасений стран Запада о вероятных поставках оружия Москве со стороны официального Каракаса.

Ранее Борис Джонсон в интервью всё той же The Times заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, назвав это «полной чушью ​Джонсон раскрыл, о чем говорил с Путиными российской пропагандой».

Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

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#украина
#переговоры
#великобритания
#венесуэла
#оружие
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Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняется
10 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Denis_Kabanov

Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Ираклия Гарибашвили.
По словам политика, победа «Грузинской мечты» считается единственным альтернативным решением для сохранения мира, стабильности и развития.

Ранее действующий премьер-министр Грузии (и экс-председатель «Грузинской мечты») Ираклий Кобахидзе выразил огорчение из-за заявлений официальных украинских лиц об открытии «второго фронта». Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.

Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».

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#грузия
#конфликт
#политика
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X: Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об отмене повышения своей зарплаты
10 марта 2024, 04:33

Фото: сайт президента Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в социальной сети X (экс-Twitter), что отменит повышение своей зарплаты, а также зарплат всех членов аргентинского правительства, после того, как оппозиция обвинила исполнительную власть латиноамериканской страны в двойных стандартах.
До этого Милею рассказали о существовании указа, выпущенного его предшественником на президентском посту Альберто Фернандесом, согласно которому на политических постах зарплата должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, в связи с чем она должна была повышаться автоматически.

«Естественно, мы отменим этот указ и любые повышения, которые были получены», — написал Милей.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций. Теперь же, по его словам, он даже не в курсе, сколько зарабатывает, поскольку отдаёт всю зарплату сестре Карине, которую назначил генсекретарем президентской канцелярии и правой рукой аргентинского президента.

Ранее Хавьер Милей заявил, что не отступит от своих предвыборных обещаний, несмотря на то, что они могут нанести ущерб экономике. Об этом он сообщил в интервью газете Wall Street Journal. Речь идёт о ряде реформ в экономической сфере Аргентине. По оценкам специалистов, их реализация может в краткие сроки нанести урон экономике страны.Однако Милей заявил, что у него нет плана Б, который здесь и невозможен, поскольку он чётко настроен на реализацию всех своих предвыборных обещаний.

К концу 2023 года инфляция в стране достигла показателя в 211,4%. Однако президент убеждён, что сможет исправить ситуацию в течение двух лет.

На момент прихода Милея к власти 40% населения страны находились за чертой бедности. Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

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#аргентина
#зарплата
#президент
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Трамп выпустил предвыборный ролик с падениями и ляпами Байдена
РИА Новости: Дональд Трамп высмеял предвыборное видео Джо Байдена
10 марта 2024, 00:19

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял предвыборное видео Джо Байдена, предложив свой ролик с падениями действующего американского президента, сообщает РИА Новости,




Кампания бывшего главы Белого дома представила ролик под названием «немолодой парень», содержащий подборку с падениями и ляпами Байдена.

Ранее президент США выпустил предвыборный ролик, который начинается словами «Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет». Как пишут СМИ, на рекламную кампанию ушло $30 млн, а видео будут крутить в колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и темнокожих избирателей.

Демократу Байдену 80 лет, республиканцу Трампу — 77. Они оба — наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

На днях Трамп вызвал Байдена на предвыборные теледебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы США и американцев. Белый дом не дал официального ответа по этому поводу.

У президента США Джо Байдена диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщил терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера. Кроме того, у политика есть ряд ранее выявленных недугов, включая мерцательную аритмию, периферическую нейропатию, гиперлипидемию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и артрит. Также Байден страдает от сезонной аллергии. Ему прописывают лекарства для лечения вышеупомянутых недугов.

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#дональд трамп
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#сша
#джозеф байден
#падение
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Баку потребовал от Еревана освободить восемь сел на границе
10 марта 2024, 00:02

Фото: iStock/ ffikretow

В ходе делимитации между Азербайджаном и Арменией необходимо решить вопрос перехода под контроль Баку восьми эксклавных сел, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.
Он рассказал, что сейчас создается нормативно-правовая база для проведения делимитационных работ.

По словам Мустафаева, в последнее время армянские правительственные источники активно распространяют в СМИ недостоверные сообщения о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан не признает этого и требует освобождения своих четырех оккупированных сел.

Азербайджанская сторона называет информацию об оккупации безосновательной, считает бесспорной принадлежность четырех неэксклавных сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы и требует их немедленного освобождения.

Кроме того, в рамках процесса делимитации должен решиться вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана.

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#сша
#мид
#сми
#контроль
#проекты
#база
#информация
#новости
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Париж ищет союзников для отправки войск на Украину
Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину
09 марта 2024, 23:09

Фото: iStock/SimonLucas

Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину, пишет американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.
Издание комментирует визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных войск в Украину.

Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или
«устанавливать красные линии». Эту позицию главы французского МИДа публично поддержал его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.

«Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте. В частности, о нежелании отправлять свои войска на территорию Украины уже заявили США, Германия, Италия, Чехия, Великобритания, Испания и Польша.

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#франция
#литва
#украина
#военные
#мид
#сша
#макрон
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Вице-канцлер ФРГ Хабек нецензурно призвал политиков решить проблемы с климатом
09 марта 2024, 21:41

Фото: istockphoto/piyaset

Вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме.
Как сообщает издание Der Spiegel, Хабек обратился к мировым лидерам и политикам с призывом самим решать накопившиеся климатические проблемы, а не перекладывать их на плечи будущих поколений.

«Решите уже эти [чёртовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Не надо оставлять их будущим поколениям. Они нам не скажут за это спасибо!» — эмоционально заявил Хабек.

Вице-канцлер отметил, что политики должны чётко осознавать существующую реальность, чтобы избежать ошибок прошлого. В своей речи он затронул насущные климатические проблемы, подвергнув резкой критике действия Вашингтона в этой сфере, отметив, что Штаты отнюдь не находятся на пути к климатической нейтральности.

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#сша
#климат
#университет
#германия
#министр
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Папа римский Франциск пристыдил Украину за отказ идти на переговоры
09 марта 2024, 20:55

Фото: Sputnik/РИА Новости/Вячеслав Воднев

Папа римский Франциск заявил, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры. Очевидно, что Киеву такой смелости не хватает.
В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое выйдет в эфир 20 марта, понтифик также сказал, что считает более сильной ту сторону, которая видит и правильно оценивает ситуацию, думает о людях и о сохранении человеческих жизней.

«Нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — указал глава Римско-католической церкви.

По его словам, сейчас в мире достаточно держав, готовыми стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, например, Турция. Само слово «переговоры» Франциск назвал достаточно смелым. Папа римский также отметил, что Киеву нужно стыдиться не того, что они соглашаются на мирные переговоры в качестве проигравшей стороны, а того, к скольким смертям приведет дальнейшее продолжение военных действий.

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#россия
#украина
#турция
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Telegraph: Странам-членам НАТО следует готовиться к выходу США из альянса
09 марта 2024, 20:35

Фото: istockphoto/DesignRage

Европа должна быть готова к сценарию, при котором США выйдут из Североатлантического альянса. Об этом заявили несколько европейских дипломатов из стран-участниц НАТО.
Об этом сообщает издание The Telegraph. По мнению обозревателей, государствам стоит оценить свои возможности и составить план на тот случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах и приведёт в исполнение свою угрозу выйти из организации, если страны Европы не будут вкладывать больше средств в обеспечение коллективной безопасности.

Один из дипломатов указал, что слова Трампа, несомненно, беспокоят, а также подчёркивают чрезмерную зависимость Европы от Соединённых Штатов. Он считает, что европейцам стоит обсудить меры по обеспечению безопасности на случай выхода США из альянса.

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