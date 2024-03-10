Назначение бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании вызвало нарушение дипломатических норм, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — сообщает автор статьи (цитата по РИА Новости), подчеркивая, что этот факт нарушает всю сложившуюся дипломатическую этику.Запрос был направлен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, однако его нельзя считать полностью виновным в нарушении.
После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Залужный ранее сам писал заявление об увольнении из армии, так как знал, что «ему ничем не дадут командовать». По данным источников, бумага несколько недель пролежала на столе министра обороны Украины Рустема Умерова, пока Зеленский не уволил главкома ВСУ.
Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника.
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Артем Путинцев