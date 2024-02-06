СМИ раскрыли, что первым делом сделает новый главком ВСУ

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Новому главнокомандующему ВСУ, который придет вместо Валерия Залужного, поручат провести масштабную мобилизацию на Украине. Об этом пишет финская газета Yle.
«Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не смог взять на себя ответственность за воплощение в жизнь масштабной мобилизации в стране. При этом закон о мобилизации было необходимо принять как можно скорее, но Зеленский вынужден был пойти на попятную, когда подвергся масштабной критике.
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