Фото: istockphoto/PromesaArtStudio
Заместитель руководителя Государственного департамента США (аналог министерства иностранных дел - прим. ред.) Виктория Нуланд прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
По словам госпожи Бринк, визит заместителя главы американского внешнеполитического ведомства должен продемонстрировать всеобщее «единство и преданность» в борьбе с «российской агрессией». Кроме пафосных лозунгов, иных подробностей визита Нуланд в Киев не приводится.
Читайте также:
«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
В Германии раскрыли планы США по России
Орбан назвал имя человека, который мог бы предотвратить конфликт в Европе
Александр Бойцов