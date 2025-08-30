Достижения.рф

«Заметно постаревшего» Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

Daily Mail: Билла Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс в штате Нью-Йорк с дефибриллятором. Об этом сообщает издание Daily Mail.



В материале газеты утверждается, что здоровье 79-летнего Билла Клинтона вызывает беспокойство, поскольку его и Хиллари заметили покидающими Хэмптонс с дефибриллятором.

Согласно публикации, у Билла Клинтона есть проблемы с сердцем. В 2004 году он пережил инфаркт, после которого потребовалась операция.

Daily Mail отмечает, что некогда энергичный демократ заметно постарел за последние годы.

Екатерина Коршунова

