В НАТО шокированы ударами России по Украине

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В НАТО были шокированы массированными ударами российской армии по военным объектам на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что за последние три недели ВС РФ нанести три серии крупных авиаударов по украинским военным объектам. Такие масштабы разрушений вызвали шок в Североатлантическом альянсе.
Меркурис добавил, что страны НАТО передали Украине свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны. Однако удары со стороны России были намного сильнее, что свело на нет все усилия альянса.
В завершение аналитик подчеркнул, что после этой серии ударов президент Украины Владимир Зеленский признал практически полное истощение украинской системы ПВО.
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Меркурис добавил, что страны НАТО передали Украине свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны. Однако удары со стороны России были намного сильнее, что свело на нет все усилия альянса.
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Анастасия Чинкова