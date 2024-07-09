Он отметил, что в рамках этого события с Белоруссией было заключено несколько договоров о сотрудничестве.«По итогам саммита одним из главных итогов стало завершение процедуры вступления Республики Беларусь в организацию, в результате чего состав ШОС увеличился до 10 государств», — передаёт NEWS.ru слова замгенсека.Ранее заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.Читайте также:Озвучено самое важное направление сотрудничества Белоруссии с РоссиейКитайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировкуБелоруссия вступила в ШОС: что это значит для страны и чем Путин помог Лукашенко