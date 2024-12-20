Замглавы МИД Грушко: НАТО открыто готовится к вооружённому конфликту с Россией

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Североатлантический альянс, особо не скрываясь, готовится к вооружённому противостоянию с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Александр Грушко.
В разговоре с «КП» он указал, что НАТО демонизирует Россию, а наша страна на долгую перспективу объявлена наиболее прямой и значительной «угрозой безопасности союзников». При этом альянс постоянно наращивает численность военных контингентов вблизи российских границ, проводит учения с отработкой наступательных операций и быстрой переброски войск на Восток.
Если суммировать — НАТО активно готовится к вооружённому конфликту с Россией. Все предложения Москвы в сфере укрепления коллективной безопасности были отклонены, продолжил дипломат. При этом агрессивное поведение блока и связанные с этим риски для безопасности России учитываются при оборонном строительстве и процессе планирования в области обороны страны. При самых неприятных сценариях безопасность России будет обеспечена, заключил Грушко.
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Александр Бойцов