НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что Североатлантический альянс не обсуждает возможность прямого военного присутствия на Украине.
«Мы не рассматриваем вопрос о размещении боевых сил НАТО на Украине», — подчеркнул Столтенберг, передает ТАСС.Он пояснил, что обсуждение касается скорее того, как НАТО может координировать и поставлять помощь за пределами Украины.
Читайте также:
Венгрия не будет участвовать в работе НАТО по координации поставок оружия Киеву
Глава НАТО Столтенберг призвал сделать военные поставки Киеву обязательными
WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
Артем Кузьмин