Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнь израильских властей юридически возможна

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Казнить израильские власти, которые ответственны за совершение преступлений в Палестине, юридически возможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
По словам политика, вынесение решения о смертной казни станет возможным после совместного суда, проведенного государствами, поддерживающими народ Палестины. Также законодательства этих стран должны предусматривать возможность вынесения смертного приговора.
Гариб-Абади отметил, что на данный момент свыше пятидесяти пяти государств узаконили смертную казнь.Если две или три страны из них выступят против преступлений израильского режима, то тогда можно будет организовать суд и вынести смертный приговор израильским властям.
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