Замглавы МИД России пообещал жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

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Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, реакция японских властей на слова российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» вновь «продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону». Руденко подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва будет «жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами».
Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что слова главы российского государства звучали позитивно, однако Токио сохранит санкции против Москвы до тех пор, пока не будет урегулирован украинский конфликт.
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