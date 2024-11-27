Замглавы МИД Рябков: РФ поддерживает практику предупреждения США о пусках ракет

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Российская сторона практикует предупреждения Вашингтона о пусках баллистических ракет и того же ждет от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это очень хороший пример нашего ответственного подхода. Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, и среди них приверженность России к договоренностям, заключенным еще в 1989 году об уведомлениях испытательных пусках баллистических ракет. Поэтому за некоторое время до непосредственного испытательного боевого пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» Москва уведомила об этом Вашингтон», — цитирует дипломата РИА Новости.Рябков надеется, что американская сторона тоже будет придерживаться такой практики. Он резюмировал, что «это поможет снизить риски опасных ошибок», а также, что коммуникационные каналы у России и США открыты.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ направила автоматическое предупреждение Вашингтону об ударе «Орешника» за полчаса до пуска, поскольку ракета баллистическая.
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Никита Кротов