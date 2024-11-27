Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс

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Парламентская ассамблея НАТО призвала государства-члены альянса выработать единый стратегический подход к России. В соответствии с принятой резолюцией на годовой сессии, этот курс должен обеспечить готовность альянса к сдерживанию действий Москвы, включая меры в области ядерной безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В НАТО обсуждается превентивный удар по РФ
На заседании Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил возможность применения альянсом превентивных высокоточных ударов по объектам на территории России в ответ на потенциальную военную агрессию.
Он также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в разработку и производство систем противовоздушной обороны.
«Эффективнее будет не ожидать возможной агрессии, а в ответ на угрозу нанести удары по ракетным комплексам на территории России», — подчеркнул он.
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Глава военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что крупные компании в западных странах должны быть готовы к условиям, характерным для военного времени. Он отметил важность адаптации производственных и распределительных мощностей к новым реалиям.
Бауэр акцентировал внимание на необходимости обеспечения поставок критически важных товаров и услуг как элемента стратегического сдерживания. Он также подчеркнул зависимость Запада от импорта из Китая, который поставляет 60% всех редкоземельных элементов и обрабатывает 90% таких материалов. Кроме того, Китай является основным поставщиком химических компонентов для производства седативных, противовоспалительных средств, антибиотиков и других медикаментов.
Адмирал отметил, что было бы наивно не ожидать, что Китай воспользуется своим влиянием в этих областях.
«Руководители бизнеса в Европе и Северной Америке должны понимать, что их бизнес-решения имеют стратегическое значение для безопасности их стран», — подчеркнул он.
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
МИД России прокомментировал угрозы НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою озабоченность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности нанесения превентивных ударов по России.
«Комментировать это уже, пожалуй, не имеет смысла. Все приличия отброшены, и намерения теперь озвучиваются открыто», — заявил Лавров на совещании с руководителями служб безопасности и разведывательных агентств стран СНГ.
Эти комментарии прозвучали после того, как адмирал Роб Бауэр из НАТО высказал мнение о том, что в случае военного конфликта альянс должен будет первым нанести точечные удары по российским объектам, чтобы нейтрализовать пусковые установки и предотвратить возможные атаки на европейские страны.
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