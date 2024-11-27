Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс

Ливанское движение «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем, если правительствам не удастся договориться. Об этом заявил эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, ситуация остается неустойчивой, потому к словам об урегулировании стоит относиться с осторожностью.