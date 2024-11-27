Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс

Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Парламентская ассамблея НАТО призвала государства-члены альянса выработать единый стратегический подход к России. В соответствии с принятой резолюцией на годовой сессии, этот курс должен обеспечить готовность альянса к сдерживанию действий Москвы, включая меры в области ядерной безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

В НАТО обсуждается превентивный удар по РФ


На заседании Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил возможность применения альянсом превентивных высокоточных ударов по объектам на территории России в ответ на потенциальную военную агрессию.



Он также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в разработку и производство систем противовоздушной обороны.
«Эффективнее будет не ожидать возможной агрессии, а в ответ на угрозу нанести удары по ракетным комплексам на территории России», — подчеркнул он.

Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе

Глава военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что крупные компании в западных странах должны быть готовы к условиям, характерным для военного времени. Он отметил важность адаптации производственных и распределительных мощностей к новым реалиям.

Бауэр акцентировал внимание на необходимости обеспечения поставок критически важных товаров и услуг как элемента стратегического сдерживания. Он также подчеркнул зависимость Запада от импорта из Китая, который поставляет 60% всех редкоземельных элементов и обрабатывает 90% таких материалов. Кроме того, Китай является основным поставщиком химических компонентов для производства седативных, противовоспалительных средств, антибиотиков и других медикаментов.

Адмирал отметил, что было бы наивно не ожидать, что Китай воспользуется своим влиянием в этих областях.

«Руководители бизнеса в Европе и Северной Америке должны понимать, что их бизнес-решения имеют стратегическое значение для безопасности их стран», — подчеркнул он.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

МИД России прокомментировал угрозы НАТО


Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою озабоченность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности нанесения превентивных ударов по России.
«Комментировать это уже, пожалуй, не имеет смысла. Все приличия отброшены, и намерения теперь озвучиваются открыто», — заявил Лавров на совещании с руководителями служб безопасности и разведывательных агентств стран СНГ.

Эти комментарии прозвучали после того, как адмирал Роб Бауэр из НАТО высказал мнение о том, что в случае военного конфликта альянс должен будет первым нанести точечные удары по российским объектам, чтобы нейтрализовать пусковые установки и предотвратить возможные атаки на европейские страны.

Читайте также:

МО РФ сообщило о ликвидации двух БМП ВСУ в Курской области

В России разработали систему для защиты объектов от ударных беспилотников

«Орешник» изменил баланс сил: исследователь США предрек кризис НАТО
#мо
#сша
#производство
#сергей лавров
#китай
#мид
#кризис
#нато
#всу
#удар
#рф
#статьи
Востоковед Фарсах: Израиль и Ливан скорее всего договорятся о выводе войск
27 ноября 2024, 12:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль и Ливан с высокой вероятностью договорятся о выводе войск, заявил политолог и востоковед Низар Фарсах. По его словам, ЦАХАЛ отступит к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет войска из района к югу от Литани.
«Израиль отступит к «голубой линии», к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет своих военных из района к югу от Литани», — предположил он в беседе с «Известиями».
Фарсах указал, что Израиль понес большие потери в войне с «Хезболлой», хоть и смог уничтожить большую часть руководства ливанской организации.
«Они не продвинулись более чем на 5 км и понесли большие потери, в том числе среди элитных войск», — пояснил эксперт.
Он также отметил, «Хезболлу» к началам переговоров подтолкнул Иран, а на Израиль надавили США.

Читайте также:

Названо условие, при котором «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня

Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном

Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане
#сша
#эксперт
#израиль
#режим
#иран
#ливан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо условие, при котором «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня
Тарасов: «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем
27 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем, если правительствам не удастся договориться. Об этом заявил эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, ситуация остается неустойчивой, потому к словам об урегулировании стоит относиться с осторожностью.
«Правительству Ливана в рамках этого соглашения поручено вести переговоры с «Хезболлой». Хезболла может нарушить соглашение, если правительству не удастся договориться. Вполне возможно и влияние России, она является участником процесса урегулирования, как и Иран», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Тарасов отметил, что Израилю выгодно это соглашение, так как таким образом страна ведет конфликты по нескольким фронтам. Также, добавил эксперт, данные договоренности могут приблизить разрешение конфликта в секторе Газа.

Читайте также:

Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном

Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане

Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить переговорную сделку с ХАМАС
#эксперт
#израиль
#соглашения
#соглашение
#данные
#иран
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо количество размещенных на «Северных потоках» бомб
Welt: как минимум шесть бомб разместили на четырех нитках «Северного потока»
27 ноября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/guteksk7

На четырех нитках российского газопровода «Северный поток» разместили как минимум шесть бомб, пишет издание Welt, ссылаясь на находящиеся в распоряжении журналистов неопубликованные судебные документы и гидролокационные изображения.
«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2», — говорится в материале.

Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Российских специалистов не допустили до расследования, несмотря на запросы РФ. По предположениям ряда экспертов, в произошедшем замешаны США и альянс НАТО.

Читайте также:

Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»

Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»

WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
#мир
#газ
#северный поток
#взрывы
#теракт
#новости
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путина просят дать Кустурице гражданство России
«Ветераны России» попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
27 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/Pavel Starikov

Движение «Ветераны России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать российское гражданство сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщил глава организации Ильдар Резяпов. По его словам, фильмы автора сняты с большим уважением к традициям и ценностям русского народа.
«Эмир Кустурица — это человек, который всегда оставался верен своим идеалам и словам. Его фильмы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу посетить зону СВО для встречи с российскими военными. По их мнению, это поможет через призму уникального кино рассказать об подвигах бойцов и раскрыть правду о происходящем.

Читайте также:

Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России

Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине

Эмир Кустурица раскрыл значение русской зимы
#гражданство
#кино
#ветераны
#человек
#сво
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»
27 ноября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/МО РФ

В России активно проводится работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат». Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева для научно-методического журнала МО РФ «Вестник военного образования».
«Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат"», — говорится в материале.

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

В статье отмечается, что выполнение госпрограммы положительно повлияло на обеспечение устойчивых темпов перевооружения российских ракетных полков. Таким образом, боевой состав РВСН более чем на 88% состоит из современных образцов ракетной техники.

Читайте также:

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада

ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США

«Сатана 2»: на что способен ракетный комплекс «Сармат», характеристики, особенности, реакция Запада
#сша
#работа
#оружие
#комплекс
#ракета
#авангард
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат Захарова: Запад исказил информацию о применении РФ «Орешника»
27 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Запад хотел исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию, рассказала в беседе с радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение «Орешника» - прим. ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — пояснила дипломат.

Россия ударила по ВСУ «Орешником» в ответ на удары со стороны Украины по российским военным объектам на Брянщине и Курщине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что об испытаниях «Орешника» знал узкий круг лиц.

Читайте также:

Стало известно об успехах ВС РФ в Великой Новоселке в ДНР

На Западе раскрыли ложь США об Украине

Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии
#мир
#россия
#мид рф
#мария захарова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала
27 ноября 2024, 11:31

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона объявит об ответных мерах на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, ответные меры будут объявлены в среду, 27 ноября. Какими они будут, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не раскрыла.

О решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

Читайте также:

Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала

Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии

Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
#меры
#нато
#рф
#германия
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России появился праздник День морской пехоты
Путин официально установил День морской пехоты 27 ноября
27 ноября 2024, 10:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты. Об этом говорится в соответствующем указе, который доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник, который посвящен подразделению ВС РФ праздник будет отмечаться 27 ноября. Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в указ главы российского государства «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, который предназначен для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в иных видах боевых действий.

Читайте также:

Путин написал статью о союзнических отношениях РФ и Казахстана, подробности

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

Путин: внедрение вакцины от рака российского происхождения станет прорывом
#изменения
#праздник
#вакцины
#указ
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Очередного министра обороны Китая подозревают в коррупции
FT: министра обороны Китая Дун Цзюня подозревают в коррупции
27 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/Fotonen

В Китае начали расследование по обвинению в коррупции главы Минобороны адмирала Дун Цзюня. Об этом сообщает The Financial Times.
Следствие в отношении коррупционных действий Цзюня проходит в рамках более масштабного расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая. Источники издания сообщают, что лидер КНР Си Цзиньпин начал крупное расследование в отношении руководства НОАК, а Дун Цзюнь «попал в ловушку». При этом не уточняется, в чем именно обвиняют главу МО страны.

Суд будут проходить в закрытом режиме, публично могут объявить лишь об отставке Цзюня.

Он вступил на пост главы МО Китая в декабре 2023 года и стал уже третьим подряд министром, которого подозревают в коррупционной деятельности.

Офицеры и официальные лица ВС США предполагают, что Си Цзиньпин не доверяет своим вооруженным силам, а это отрицательно скажется на создании потенциала для вторжения на Тайвань к 2027 году.

Читайте также:

Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки

Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент

МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина
#мо
#суд
#сша
#пост
#страны
#следствие
#расследование
#лидер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате