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В Европе постепенно изменяются взгляды на украинский конфликт, Россию и возможности сотрудничества с Москвой. От полного неприятия российской стороны в Старом свете уже отошли.
Об этом заявил в разговоре с РИА Новости заместитель главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Швецов.
Например, некоторые немецкие университеты в этом году изъявили готовность принять участие в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя ещё в прошлом году категорически отказывались в них участвовать, сообщил он агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС.
Швецов отметил, что в Европе, несмотря на все небылицы, рассказываемые СМИ, идёт переосмысление украинского кризиса и роли в нём России. Наблюдаются положительные сдвиги, особенно в области гуманитарного сотрудничества с Москвой, заключил чиновник.
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Например, некоторые немецкие университеты в этом году изъявили готовность принять участие в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя ещё в прошлом году категорически отказывались в них участвовать, сообщил он агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС.
Швецов отметил, что в Европе, несмотря на все небылицы, рассказываемые СМИ, идёт переосмысление украинского кризиса и роли в нём России. Наблюдаются положительные сдвиги, особенно в области гуманитарного сотрудничества с Москвой, заключил чиновник.
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Александр Бойцов