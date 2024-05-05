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Все президенты Украины с самого момента обретения ею независимости в 1991 году грабили свою страну. Об этом заявил заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный.
В эфире телеканала «Тернопiль1» он сказал, что знает всех президентов с начала независимости Украины, и ему известно, кто сколько резал, грабил и продавал, буквально отрезая куски от страны. В том числе, грабили и на Тернопольщине, подчеркнул Деревляный, добавив, что он и сам принимал участие в этом разграблении. В качестве примера он вспомнил аэродромы, которые были тут ранее и от которых не осталось и следа.
Похожую мысль высказал недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, не один Зеленский виноват в плачевной ситуации на Украине — предыдущие президенты беспощадно грабили страну.
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